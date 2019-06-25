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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü

Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü

Görüntü de yol kenarında alev alan Itır'ın saman yüklü dorsası

-etraftaki vatandaşların endi imkanlarıyla alevleri söndürmeleri
-detay

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tırda yangın çıktı. Olayda tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Olay dün akşam Kızıltepe-Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saman yüklü bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın anı, bu sırada yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonlarına saniye saniye yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (İA-YRT
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