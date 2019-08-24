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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı

Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı

Söndürme çalışmaları

Jandarma Elektrik Direği Ormana Ormanlı 

-Tır sahibinin açıklaması

( KÜTAHYA )- Yüksek saman balyaları elektrik hatlarına çarpınca ateş aldı- Ormanlık alandaki yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü KÜTAHYA

- Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde saman balyası yüklü tırda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ünal idaresindeki 26 BF 831 plakalı saman balyası yüklü tır, Hasanlar-Kabaklar köy yolunun Dutağacı Köprüsü mevkiinde üzerindeki saman balyalarının yüksek olması yüzünden elektrik hatlarına çarparak ateş aldı. Şoför Mustafa Ünal’ın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Hisarcık Orman İşletme Şefliği ve Hisarcık İtfaiyesi'ne ait ekipler ormanlık alana da sıçrayan yangını söndürdü. Olayda, 200 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Kamyon şoförü Mustafa Ünal, her zaman bu yöreden saman sardığını, yol yapım çalışmaları esnasında yol seviyesinin yükselmesi yüzünden aracının elektrik direğine takıldığını söyledi.

Yangın sonucu tır ve üzerindeki 610 saman balyası tamamen yanarken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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