Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı - DİYARBAKIR İzle
- Ambulansların yaralıları götürmesi - Devrilen Kamyondan detaylarSaman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesine bağlı Esenbağ kırsal mahallesinde tarlada saman balyaları yüklenen, Mehmet Sumak idaresindeki 63 N 7101 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada kamyonda bulunan 6 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım