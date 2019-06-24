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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı - DİYARBAKIR İzle

Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı - DİYARBAKIR İzle

- Ambulansların yaralıları götürmesi - Devrilen Kamyondan detaylarSaman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesine bağlı Esenbağ kırsal mahallesinde tarlada saman balyaları yüklenen, Mehmet Sumak idaresindeki 63 N 7101 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada kamyonda bulunan 6 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Direksiyon 

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