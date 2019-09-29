Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - SİVAS

- Saman yüklü kamyon devrildi - 1 yaralı - Kazanın meydana geldiği Sivas - Erzincan kara yolundan detaylar - 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağ - Saman yüklü devrilen kamyon - Trafik polislerinin güvenlik önlemi alması Sivas 'ta saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 009 plakalı kamyon, Sivas - Erzincan kara yolunun 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada yaralanan Kalkan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kalkan'ın, Kangal ilçesinden kamyonuna yüklediği samanı Ordu'ya götürdüğü öğrenildi.
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