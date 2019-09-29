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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - SİVAS

Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - SİVAS

- Saman yüklü kamyon devrildi - 1 yaralı - Kazanın meydana geldiği Sivas - Erzincan kara yolundan detaylar - 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağ - Saman yüklü devrilen kamyon - Trafik polislerinin güvenlik önlemi alması Sivas 'ta saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 009 plakalı kamyon, Sivas - Erzincan kara yolunun 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada yaralanan Kalkan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kalkan'ın, Kangal ilçesinden kamyonuna yüklediği samanı Ordu'ya götürdüğü öğrenildi.

Polis Güvenlik Önlemi Direksiyon 

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