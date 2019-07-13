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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Yanan kamyondan yükselen alevler

Arıtma Tesisi Su Arıtma Tesisi Yükselen Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları
-Kamyonun yanmış hali
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Yunak ilçesinde saman yüklü kamyon ve tarladaki saman balyaları alev alev yandı. Olay, Yunak merkez su arıtma tesisi çevresinde meydana gledi. İddialara göre, Hasan Özel'e ait tarlada Alaaddin Kocabaş idaresindeki saman yüklü 42 ABY 956 plakalı kamyonun tarla yolundan geçişi sırasında samanlar alev aldı. Tarladaki diğer saman balyalarının da tutuşmasına neden olan alevler her yeri sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken kamyon kullanılamaz duruma geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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