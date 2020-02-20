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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Saman balyası yüklü tır yandı

Saman balyası yüklü tır yandı

İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan tır
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te alev alan saman yüklü tır, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Halep Bulvarı’nın 10’uncu kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman balyası yüklü tır, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden tır sürücüsü, tırı durdurarak durumu itfaiyeye ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alan saman balyalarını ve tırı kısa sürede söndürdü. Tır kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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