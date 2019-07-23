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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Saman balyası yüklü kamyon alev alev böyle yandı

Saman balyası yüklü kamyon alev alev böyle yandı

Yangından görüntü

Yoncalı Yangına Müdahale Trol 

-ekiplerin çalışmasından görüntü
-soğutma çalışmaları

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı. Sürücünün kendisini son anda kurtardığı yangında kamyon kül oldu.Olay Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut Akgünay kontrolündeki 54 TL 259 plakalı saman balyası yüklü kamyon henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Seyir halindeyken alevler içinde kalan kamyonu yol kenarına çeken sürücü Akgünay, kendini dışarı atarak durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 450 saman balyasının yandığı yangında kamyon da kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.
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