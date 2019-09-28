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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Saman balyaları arasında 2 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı Haberi

Saman balyaları arasında 2 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı Haberi

Narkotik köpeğinin arma yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Samanlık Polis Ekipleri 

-polislerin samanlıkta arama yapması
-ele geçirilenler

( UŞAK )- Saman balyalarının arasına gizlenmiş 2 kilo esrar yakalandı UŞAK

- Uşak’ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Eşme ilçesinin Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde şüphe üzerine park halindeki bir otomobilde arama yapıldı. Otomobil içerisinde yapılan aramada 200 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan V.Y. ve M.S. gözaltına alındı. Şüpheli olan 2 kişinin emniyetteki sorgusunun ardından araçta bulunan esrarı Karaahmetli Köyü’ünde yaşayan C.G’den aldıklarını itiraf etmeleri üzerine operasyon düzenlendi.
Evin etrafında arama yapan polis ekipleri ve narkotik köpeği Litto sayesinde evin yanında bulunan ahırda saman balyalarının arasına gizlenmiş halde, 2 kilo esrar ele geçirildi, C.G gözaltına alındı. Gözaltına alınan, üç kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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