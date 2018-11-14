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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Salonda otururken üzerlerine kamyon uçtu

Salonda otururken üzerlerine kamyon uçtu

Kaza yerinden görüntü

Bild 

-Evin içinden görüntü
-Ev sahibi İsmail Altunay ile röp
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı beldesinde park halindeyken freni boşalan kamyonet, salonda oturan çiftin evlerinin duvarına çarparak durabildi. Olay, Çatalağzı beldesine bağlı, Kırımsa Mahallesi Karaelmas Sokak'ta meydana geldi. 67 ED 825 plakalı kamyonet, rampada park halindeyken freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı ilerlemeye başladı.
Hızla ilerleyen kamyonet, sokağın altındaki İsmail Altunay'a ait evin salonunun duvarına çarparak durabildi. Kaza sırasında evde soba ile uğraşan 45 yaşındaki Nuran Altunay, duvarın altında kaldı. Uyuduğu sırada gürültüyü duyarak yataktan kalkan İsmail Altunay, eşinin duvarın altında gördüğü sırada şok yaşadı. Eşinin duvarın altından çıkaran Altunay, özel araçla eşini komşularının yardımıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Nuran Altunay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yatakta sırada gürültüyü duyarak yataktan kalktığını söyleyen İsmail Altunay; "Ben odada yatıyordum. Hanım sobaya kömür atıyordu. Bana 'Çay koyayım mı diye' sorduğu sırada bir gürültü bir ses yaptı. Bir fırladım geldim baktım. Eşim duvarın altında kalmış. Sağ veya sol ayağında bir sıkıntı var galiba eşimin" dedi.

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