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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Salla karşıya geçip yağmur altında kaplıca keyfi yapıyorlar

Salla karşıya geçip yağmur altında kaplıca keyfi yapıyorlar

AÇIK HAVADA YAĞMUR ALTINDA KAPLICA KEYFİ YAPANLARDAN GÖRÜNTÜ

Hastalık Yağışlı Hava Ziyaretçiler Termal Su Fi Yapı 

-KAPLICA HAVUZLARINDA YÜZENLERDEN GÖRÜNTÜ
-DEREDEN VATANDAŞLARIN SAL İLE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-BÖLGENİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNDEN GÖRÜNTÜ
-KAPLICAYA GELENLERLE RÖP
-KÖY HALKIYLA RÖP

( BURSA -ÖZEL)- Bursa’nın el değmemiş saklı güzelliği ortaya çıktı- Şehir merkezinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki doğal güzellik görenleri kendine hayran bırakıyor BURSA

- Bursa şehir merkezine yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan açık hava kaplıcasında köylüler kara kışta hamam sefası yapıyor. Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünün altından akan derenin içinden çıkan termal su ilgi çekiyor. Vatandaşlar soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan doğal havuzlarda girerek şifa buluyor. Derenin içinden çıkan sıcak su başta cilt hastalıkları olmak üzere bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. Sıcak suyun çıktığı alan ormanlarla kaplı. Tabiatının hiç bozulmamış olması buraya gelen insanları kendine hayran bırakıyor. Vatandaşlar buz gibi havada doğal havuzlarda derenin kenarında hamam sefası yapıyor. Dereden karşıya geçişler ise el yapımı sal ile sağlanıyor. Buraya gelenler kendilerini farklı bir dünyada hissediyor. Çok kimsenin bilmediği bu tabiat harikası köy ziyaretçilerini bekliyor. Soğuk havaya rağmen derede kaplıca keyfi yapan vatandaşlar, “Burayı çok kimse bilmiyor. Hava soğuk olmasına rağmen biz açık havada sıcak su keyfi yapıyoruz. Burası bir başka güzel, insan kendini kaybediyor” dedi.
Düğüncüler köyü sakinleri ise, "Burada bulunan kaplıca kaynakları çok eski. Çok kimse bilmiyor. Açık havada kaplıca keyfi yapıyoruz. El değmemiş tabiatı ve kaplıcasıyla burası ziyaretçilerini bekliyor” şeklinde konuştu.

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