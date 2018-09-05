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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Salıncak ipi boynuna dolanan kız az daha canından ediyordu

Salıncak ipi boynuna dolanan kız az daha canından ediyordu

hastaneden kızın görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Acil Servis İlk Müdahale Küçük Kız 112 Acil Servis Kız Çocuğu 


- Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltik Mahallesi'nde meydana gelen olayda teras katında salıncakta iple salınan 8 yaşındaki kız çocuğunun boynuna ip dolandı. Edinilen bilgilere göre olay Bursa İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oturdukları evin terasında 8 yaşındaki Busenur Ö. salıncakta sallanmaya başladı.
Küçük çocuğun boynuna sallandığı salıncağın ipi dolandı. Bu sırada çocuğu gören karşı komşuları anne Metap Ö.'ye bağırarak durumu haber verdi. Hemen çocuklarının yardımına koşan evdekiler çocuğun boynuna dolan ipi çıkararak 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri uzun süre nefessiz kalan çocuğa ilk müdahaleyi burada yaparak tekrar hayata döndürdü. Daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Busenur Ö burada tedavi altına alındı. İlk tedavisi burada yapıldıktan sonra durumu kritik olan küçük kız Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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