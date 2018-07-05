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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Salih Oral'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Salih Oral'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Muhtarın konuşması,

Köy Muhtarı Jandarma Kayalı Jandarma Komutanlığı 

-Salih Oral ve Abisi Mehmet Oral'in teşekkür etmesi
-Köyün genel detayı

( SİİRT )- Köy muhtarından vali ve kaymakama teşekkür SİİRT

- Siirt'in Pervari ilçesinde ot toplamak için bahçesine giderken kaybolan ve 4 gün sonra bitkin halde bir kayalığın dibinde bulunan. Bulunduktan sonra ilk kez konuşan Oral, kendisini arayan herkese teşekkür etti. 15 yaşındaki Salih Oral'ı evinde ağırlayan köy muhtarı Mahir Korkmaz, Siirt Valiliği, Pervari Kaymakamlığının girişimleri sonucu AFAD ve jandarma komutanlığı ve köylüler ve diğer ekiplerin canla başla çalışması sonucu kaybolan gencin bulunduğunu aktardı. Korkmaz, "Bu arkadaşımız Salih Oral dört gündür kayıptı. Devletimizin sayesinde bulundu" dedi.
Salih Oral ise; "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.
Salih Oral'ın ağabeyi Mehmet Oral da herkese teşekkür etti. Salih Oral'ın dört gün boyunca çeşitli yabani meyve ve ot yiyerek hayatta kaldığı, bulunduğunda ise bitkin bir halde olduğu belirtildi.
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