Salih Müslim’in kardeşinden Kürtlere Erdoğan’ın destekleyin çağrısı



- Terörist elebaşlarından Salih Müslim’in ağabeyi Prof. Dr. Mustafa Müslim, Kürtlere çağrı yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini istedi. Terörist elebaşlarından Salih Müslim’in abisi Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim Kürtlere çağrıda bulundu. Müslim, Kürtler 16 yıl önce dilini konuşamadığını belirten Müslim, Kürtlerin kendini tanımlayamadığını ancak AK Parti’nin iktidara gelmesiyle beraber Kürtlerin birçok hakkını elde ettiğini ve elde etmeye devam ettiğini söyledi.



İslam aleminin tek umudunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade eden Müslim, herkesin Erdoğan etrafında birleşmesi gerektiğini ifade etti.

Ahirette her verilen oyun hesabının olduğunu söyleyen Mustafa Müslim, “Pazar günü önemli bir seçim var. İnsanlar Ahirette verilen her oy’un sorumluluğu var. İnsanlar ahrette verilen oylarından dolayı hesap verecek” dedi.

“Bütün Kürtler Erdoğan’ı desteklemeli” Bütün Kürtlerin Erdoğanı desteklemesi gerektiğine vurgu yapan Müslim, “Bütün Kürtlere sesleniyorum. Kim size hizmet ediyorsa, kim size İslam ahlakı açısından bakıyorsa, onu destekleyin. Kürtlerin hatırlaması lazım, AK Parti iktidarından önce Kürtler dilini konuşamıyordu, ben kürdüm diyemiyordu. Kürtler bir çok hizmetten mahrumdu. AK Parti dindarlar iktidara geldikten sonra Kürtler bu yasaklamalardan kurtuldu. Şuanda Kürtlerin gazeteleri var, kanalları var, Kürtçe üniversiteler kuruldu. Kendi dilleri ve kültürlerini rahatça konuşup yaşıyorlar. Kürtler birçok hukuki hakkına kavuştu. Bütün haklarına kavuştu demiyorum ancak önemli bir biçimde hakları iyileştirildi. Kürtlerin bütün haklarını alması ancak Erdoğan ile olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ne vaat etmişse yerine getirdi. Eğer ileri gitmek istiyorsanız bu ancak Erdoğan önderliğinde olabilir. Türkler 20 yıl önce neredeydi şimdi nerede, Türkiye borçlu bir ülkeydi. Halkı yoksuldu. Şuanda Türkiye borç veren bir ülke haline geldi. İslam ülkelerine bakıldığında herkes Türkiye'nin ağzına bakıyor. Türkiye İslam dünyasında lider konumundadır. Herkes Erdoğan etrafında birleşirse kimse Türkiye’yi tutamaz” diye konuştu.



