- Salgın nedeniyle toplu alanlarda faaliyetler durdu

-Kapalı kahvehanelerden görüntü

-Kapalı birahanelerden görüntü

-Kapalı şehir hamamından görüntü

-Tarihi Hoşkadem Camiinden Görüntü

-Belediye Cihazlarından Anons Yapılması

-Detaylar

-ULAŞIM: KAFEDEN GEÇİLİYOR

-adana_kozan_coranavirüs_salgını_nedeniyle_toplu_alanlara_kısıtlama_1

-adana_kozan_coranavirüs_salgını_nedeniyle_toplu_alanlara_kısıtlama_2



( ADANA ) ADANA



- İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirler tüm yurtta olduğu gibi Adana’nın Kozan ilçesinde esnaf ve işletmeciler dün yapılan tebliğe uyarak iş yerlerini açmadı. 81 il valiliğine "Korona virüs (Kovid-19) Tedbirleri" konulu ek bir genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların kapatılmasına yönelik yeni tedbirleri dün gece 00.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı. Tüm yurtta olduğu gibi genelge Kozan ilçesinde de uygulamaya girdi. Uygulama kapsamında gece saat: 00:00 itibarı ile ilçede faaliyet gösteren kahvehaneler, kafeteryalar, spor salonları, belediye şehir hamamı, dernekler, düğünler, toplu açılış etkinlikleri, nargile kafeler, belediye sineması, gazino, birahane, çalgılı eğlence alanları gibi işletmeler faaliyetlerini durdurdu. İşletmelerin faaliyetlerini durdurması ile birlikte ilçede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bu esnafın dışındaki fırın, pastane, kebapçılar ve alışveriş merkezleri ise normal faaliyetlerine devam ediyor. Kozan Belediyesi tarafından anons cihazlarından ilçe merkezindeki vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları noktasında uyarılırken, Bakanlığın tedbir kapsamına giren işletmecilerin de iş yerlerini açmamaları noktasında uyarıldı. (EMR-



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