Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Salep soğanı toplayanlara bugünde 240 bin TL ceza kesildi

Salep soğanı toplayanlara bugünde 240 bin TL ceza kesildi

Ele geçirilen salep soğanlarının görüntüsü

( ELAZIĞ )- Elazığ'da koruma altında olduğu için toplanması yasak olan salep soğanlarını toplayan 5 kişiye 300 bin TL ceza kesilmişti, bugünde 4 kişiye 240 bin TL ceza kesildi ELAZIĞ

Para Cezası Bild Akalan Biyoloji 


- Elazığ'da, 140 kilogram salep soğanı ile yakalanan 4 kişiye ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplam 240 bin 652 TL para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde de 5 kişiye 300 bin TL 815 para cezası kesilmişti. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında Palu ilçesi Akbulut köyü kırsalındaki araziden yasa dışı yollarda salep soğanı toplandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıkan şahısların bulunduğu 33 plakalı aracı Gökdere mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde toplam 140 kilogram salep soğanı ele geçirdi. Araçta bulunan M.S.S., A.S., A.G. ve R.S. gözaltına alınarak durum Doğa Koruma ve Milli Parkları Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Ekipler ele geçirilen salep soğanlarını tekrar doğal ortamına ekilmesi için teslim alırken, 4 şahıs hakkında da 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 60 bin 163 TL olmak üzere toplam 240 bin 652 TL'lik para cezası uyguladı. 5 kişiye 300 bin TL ceza kesilmişti Geçtiğimiz günlerde de Alacakaya İlçesinde bir araç içerisinde 25 kilogram salep soğanı ele geçirilmiş, araçtaki 5 şahsa işlem yapılmıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ise 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 5 şüpheliye ayrı ayrı 60 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL'lik para cezası uygulamıştı.
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
YGS 2013 Soru ve CevaplarıYGS 2013 Soru ve Cevapları
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın ÖldüSokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın Öldü
Çarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle VurulduÇarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle Vuruldu
Orduda Heyelan FaciasıOrduda Heyelan Faciası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı