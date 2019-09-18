Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Saldırıya uğrayan doktorun mesai arkadaşları iş bıraktı

Saldırıya uğrayan doktorun mesai arkadaşları iş bıraktı

il sağlık müdürü açıklaması

Bıçaklı Saldırı Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri İl Sağlık Müdürü Hastane Yönetimi 

-başhekim açıklaması
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bıçaklanan doktorun mesai arkadaşları saldırıyı kınadı. Saldırının ardından hastanedeki doktorlar iş bıraktı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gelen Mert D. (18), Genel Diş Polikliniğinde diş hekimi Dr. Hamdi Gören tarafından muayene edildi. Azı dişinin ağrıdığını ve çektirmek istediğini söyleyen Mert D’ye Dr. Gören anestezi yaptı. İki kere yapılan iğneye rağmen Mert D’nin dişi uyuşmayınca diş hekimi tedaviyi ileri bir tarihe ertelemek istedi. Mert D’ye durumla ilgili bilgi veren diş hekimi Gören, Mert D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden bıçaklanan Gören hastanede tedavi altına alınırken Mert D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırının ardından açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akhan, diş hekiminin tedavi için gelen bir hasta tarafından tedavisi ertelendiği için saldırıya uğradığını belirtti.
Saldırıyı kınadıklarını ifade eden Akan, “Bu tür olayların yaşanmaması için hastanelerimizde güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutuyoruz ama bazen böyle şeyler olabiliyor. Biz saldırıların her türlüsünü kınıyoruz. Diş hekimimizin sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs güvenlikçilerimiz tarafından muhafaza altına alınıp güvenlik güçlerine teslim edildi. Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Lütfi Çiftçi, Sivil Toplum Kuruluşları ve saldırıya uğrayan doktorun mesai arkadaşları da saldırıyı kınadı. Mesai arkadaşları adına açıklama yapan Dr. Lütfi Çiftçi, “Sağlıkçıya yapılan her türlü sözlü, fiili saldırıyı kınıyoruz. Bunun bir daha yaşanmaması için gerek müdürlüğümüz gerek hastane yönetimi olarak her türlü tedbiri almaktayız. Bu işin takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı