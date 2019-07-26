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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Saldırıda yaralanan polis memuruna kan vermek için hastaneye akın ettiler İzle

Saldırıda yaralanan polis memuruna kan vermek için hastaneye akın ettiler İzle

Belediye hoparlöründen anons edilmesi

Polis Aracı Polis Memuru Silahlı Saldırı Terör Örgütü Saldırı 

-Kan merkezi ve vatandaşlar
-Kan veren kişiler
-Hastane tabelası
-arşiv görüntüler

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Polis Memuru Taha Uluçay’a kan vermek için Adıyamanlılar hastaneye akın etti. Önceki gece saat 00.00’da Sincik ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Taha Uluçay için yetkililer ve vatandaşlar seferber oldu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınan yaralı polis memuru için belediye hoparlöründen kan anonsu yapıldı. Adıyamanlı vatandaşlar hastane kan merkezine gelerek kan vermek için sıraya girdi. Vatandaşlar polis memurunun kan ihtiyacını gidermek için sıra bekledi. Yaşanan olayı kınayan Adıyamanlı vatandaşlar, barış ve huzur kenti Adıyaman’da bu tür olayların olmasının üzücü olduğunu belirterek, terör örgütünü lanetledi.
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