Saldırıda ölen zabıta müdürü ve komiseri şehit sayılsın talebi

-Kadir Tüylü’nün açıklamaları

-Karanfil bırakılan masalardan detay görüntüler

-Kur’an-ı Kerim tilavetinden görüntüler

-arşiv görüntüler eklenmiştir



( ADANA ) -- Adana'da zabıtalar, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta komiseri Habil Aykan’ın masalarına karanfil bıraktı- Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kadir Tüylü:- “Görevleri başında katledilen meslektaşlarımız şehit muamelesi görmeli”- “Zabıtanın kendilerini korumak adına silahlı bir birim olmasını istiyoruz” ADANA



- Adana'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta komiseri Habil Aykan’ın masalarına zabıtalar karanfil bırakarak anma etkinliği gerçekleştirdi. Çukurova Belediyesi’nde 7 Aralık Cuma günü makamlarında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta komiseri Habil Aykan için anma etkinliği düzenlendi.

Adana’nın çeşitli ilçelerinden gelen zabıta memurları Aydoğdu ile Aykan’ın masalarına karanfil bıraktı. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte Aydoğdu ve Aykan için Kur’an-ı Kerim okundu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kadir Tüylü, burada yaptığı açıklamada, ülkede bireysel silahlanmanın ciddi bir boyuta geldiğini belirterek, “Zabıta memurları, belediyelerin icra ve infaz birimleridir. Dolayısıyla haksız kazanç ve rantlara karşı müdahale eden birimlerdir. Bu çerçevede müdahalelerinde bulunurken zabıta memurlarımız istenmeyen durumlar da yaşayabiliyorlar. Biz kamu adına görev yaparken zabıta memurlarının kendilerini koruma mahiyetinde silahlı bir birim olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Olaya ilişkin görüntülerin izlendiğinde silahlı bir şahsın, belediye binasına girdiğinde herkesin korktuğunu ve müdahalede yetersiz kaldığını gördüklerini ifade ederek, “Görüntüler bize gösteriyor ki zabıta memurlarının silahlı bir birim olması gerektiğini gösteriyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden meslektaşlarımız, görevleri başında katledilmişlerdir. Biz, bu arkadaşlarımızın şehit muamelesi görmesini ve şehit özlük haklarından yararlanmasını talep ediyoruz. Arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Allah şehadetlerini kabul etsin” dedi.

(ANL-

