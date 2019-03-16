Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Saldırı planlayıcısı teröristin yakalanma anı kamerada - ŞIRNAK

Saldırı planlayıcısı teröristin yakalanma anı kamerada - ŞIRNAK

- Saldırı planlayıcısı teröristin yakalanma anı kamerada - Operasyondan detaylarSaldırı planlayıcısı teröristin yakalanma anı kamerada - Üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen "Şeyh" kod adlı PKK'lı terörist A.T'nin Şırnak 'ta yakalanışı, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdıŞIRNAK (AA) - İki yıl önce Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen PKK'lı teröristin Şırnak 'ta yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı.Mersin'de 14 Şubat 2017'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı planı yaptığı gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılan "Şeyh" kod adlı A.T'nin yakalanışı, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı.Görüntülerde, teröristin Şırnak 'ın Bolağaç köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon anı yer alıyor.Kayıtlarda köyde geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından teröristin saklandığı eve operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin, A.T'yi saklandığı yerde yakalaması ve evdeki kontrolün ardından gözaltına alması görülüyor.

Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Yakalama Kararı Saldırı Hazırlığı Kamu Görevlileri 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı