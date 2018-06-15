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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - DİYARBAKIR

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - DİYARBAKIR

- Ele geçirilen silah ve mühimmat Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde sergilenmesiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da Ramazan Bayramı'nda saldırı hazırlığında olan ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yapan PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada gitar ve saz kutularına gizlenmiş roketatar başlığı, roket sevk barutu, 2 uzun namlulu kaleşnikof marka silah, bir suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış tabanca, üç adet kar maskesi ve muhtelif mühimmat ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 kişinin Ramazan Bayramı'nda başta AK Parti yöneticileri olmak üzere bazı siyasi parti yetkilileri ve bürokratlara yönelik saldırı hazırlığında oldukları ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yaptıkları belirlendi.Ele geçirilen silah ve mühimmat Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Kar Maskesi Siyasi Parti İran Seçimleri Terör Örgütü Saldırı Hazırlığı 

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