Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 02-03 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. (AS-AŞ-Y)

