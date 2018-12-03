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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

arşiv görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Bild Terör Örgütü Saldırı Hazırlığı Saldırı 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 02-03 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. (AS-AŞ-Y)
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