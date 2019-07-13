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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Saldırganı polis bile durduramadı... Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada İzle

Saldırganı polis bile durduramadı... Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada İzle

Güvenlik kamerası görüntüleri

Biber Gazı Bıçaklı Saldırı Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Saldırı 

-Akaryakıt istasyonundan detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda sabaha karşı bıçaklı saldırıya uğrayan pompa görevlisi ağır yaralandı. Polisin gelmesine rağmen pompa görevlisinin bıçaklanmaya devam edildiği dehşet anları ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay, İlkadım İlçesi İstasyonu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 05.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Kadir B. (24), daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Kadir B., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan E.G. ise olay yerinde polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alındı. Dehşet anları güvenlik kamerasında Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bıçaklı saldırganın pompa görevlisinin arkasından yaklaşarak elindeki bıçağı şahsın vücudunun birçok yerine defalarca sapladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırganın polisin gelmesine rağmen pompa görevlisini bıçaklamaya devam ettiği de görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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