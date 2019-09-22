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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Saldırgan 'yanlış' kişiyi yaraladı - DENİZLİ

Saldırgan 'yanlış' kişiyi yaraladı - DENİZLİ

Saldırgan "yanlış" kişiyi yaraladı - DENİZLİ - Adliyeye sevk edilen Ali K'nın konuşması - Silahlı saldırı yaşanan evGÜNCELLEME - Saldırgan "yanlış" kişiyi yaraladı - Denizli 'de kendisini terk eden kadının kaldığı eve tüfekle ateş açan saldırgan, üst kattaki balkonda oturan başka bir kadını yaraladıZANLININ ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde balkonda oturan kadın, sokaktan tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.Fatih Mahallesi 1891 Sokak'ta ikamet eden kızının evine giden Sevgi Gümüş (60), sabah saatlerinde ikinci kattaki evin balkonuna çıktı. Sokaktan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sağ karın ve göğüs kısmından yaralanan Sevgi Gümüş yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gümüş'ün ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatan polis, balkona çıkan Gümüş'e tüfekle ateş edenin, olay yerine 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araçla gelen Ali K. (67) olduğunu tespit etti.Yapılan soruşturmada Ali K'nin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birlikte yaşadığı G.K'nin (42) kendisini terk ederek Denizli 'de oturan akrabasının yanına gittiğini öğrendiği, G.K'yi vurmak için tüfekle ateş açtığı, bu sırada üst kat balkonunda oturan Sevgi Gümüş'ün yaraladığı öğrenildi.Ali K, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde suç aleti tüfekle yakalandı. Denizli 'ye getirilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Adliye girişinde basın mensuplarının "Niçin böyle bir şey yaptınız, kimi vurduğunuzu biliyor musunuz, yanlış kadını vurdunuz?" sorularına Ali K, "Beni tehdit etti, ben vurmak için sıkmadım ki. Öldürmeye sıkmadım, korkutma amaçlı sıktım." yanıtını verdi.

Karahisar Ticari Araç Polis Ekipleri Saldırı Basın Mensupları 

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