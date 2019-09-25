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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Salda Gölü'ndeki kara leylekler - BURDUR Haberi

Salda Gölü'ndeki kara leylekler - BURDUR Haberi

- Kara leylekten görüntüBURDUR (AA) - Burdur 'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalları ve turkuaz renkli suyunun rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde görülen kara leyleklerin her yıl gelen göçmen kuşlardan olduğu bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara leyleklerin her yıl Burdur 'daki birçok alanda gözlemlenebildiği belirtildi.Açıklamada, Salda Gölü sulak alan alt havzasındaki 151 kuş türünden biri olan ve bilinen leylek türünün aksine yerleşim yerlerinden uzak alanlarda olmayı tercih eden kara leyleğin, bozulmamış ormanlık alanlar, sulak, yarı bataklık alanlar, mera ve tatlı su kaynaklarının yakınını tercih ettiği vurgulandı.Yüksek rakımlı ormanlık ve kayalık alanları yuvalama alanı olarak kullanan kara leyleklerin, Türkiye'de az sayıdaki alanda kışlama kayıtları bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Etobur olan bu leylek türünün temel besin maddelerini balıklar, amfibiler, böcekler, sürüngenler, memeliler, ötücü kuşların yuvalarındaki yumurta ya da yavrular oluşturur. Sonbahar göçünü ağustos ortası ile eylül sonu, ilkbahar göçünü ise mart ortası gerçekleştirirler." bilgileri aktarıldı.

Yumurta Ormanlı Tatlı Su Kaynakları Göçmen Kuşlar Göçmen Kuş 

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