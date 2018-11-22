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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Salda Gölü’nde yeni rekor denemesi Haberi

Salda Gölü’nde yeni rekor denemesi Haberi

Salda Gölündeki Derya Can’ ın antrenman dalışı

Gümüş Madalya Dünya Rekoru Uluslararası Milli Sporcu Rekor Denemesi 

-Derinlik Saati
-Su altı görüntüsü
-Dalışın gerçekleşmesi
-Detaylar

- - Derya Can, serbest dalış denemesinde 75 metreyi geçti BURDUR

- Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, tatlı suda sabit ağırlık kategorisinde dünya rekoru denemesini beyaz kumsalları ile ün kazanan Salda Gölü’nde gerçekleştirecek. Serbest dalış dünya rekortmeni Derya Can, Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2. Kaş Başka Serbest Dalış Şampiyonası’nda 2 gümüş madalya kazanmış, 3. Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası’nda 4 yeni Türkiye rekoru kırmış ve Dünya Şampiyonası’nda 2 dünya beşinciliği kazanmıştı. Derya Can, tatlı suda sabit ağırlık kategorisinde dünya rekoru denemesini ise beyaz kumsalları ile ün kazanan Salda Gölü’nde gerçekleştirecek. Bir hafta önce Salda’ya gelen sporcu, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Derya Can, en son yaptığı dalışında ise 75 metreyi geçti. 24 Kasım günü Dünya rekoru denemesini uluslararası hakem heyetinin huzurunda yapacak olan Derya Can, 75,5 metreyi 2 dakika 29 saniyede tamamladı. Derya Can, uzun süredir üzerinde ekibiyle birlikte çalıştığı bir proje için Türkiye’nin en derin gölü olarak bilinen, en derin noktası 186 metre olan Salda Gölü’nde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Derya Can, "Amacım, Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan dünyadaki ender güzelliklerden biri olan Salda Gölü’ne dikkat çekmek. Yapacağım rekor denemesi ve kıracağım yeni bir dünya rekoruyla Salda Gölü’nün dünya ve Türkiye’de dalış için çekim merkezi olmasını istiyorum” dedi.
Bir başka milli sporcu Şahika Ercümen, geçtiğimiz günlerde Salda Gölü'nde 65 metreye dalarak, dünya rekorunu kırmıştı.
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