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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Salça ve ketçap kutusundaki esrar 'Geçim'e takıldı - SİVAS

Salça ve ketçap kutusundaki esrar 'Geçim'e takıldı - SİVAS

Salça ve ketçap kutusundaki esrar "Geçim"e takıldı - SİVAS - Uyuşturucu arama köpeği Geçim'in araçta arama yapması - Salça, ketçap, mayonez ve şampuan kutularının içerisindeki esrarın çıkartılması Salça ve ketçap kutusundaki esrar "Geçim"e takıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ta, salça, ketçap, mayonez ve şampuan kutuları içerisine gizlenen esrar, dedektör köpek "Geçim"in dikkati sayesinde bulundu.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya - Sivas karayolunun Budaklı köyü Kovalı Kavşağı mevkisinde Gaziantep'ten Sivas istikametine seyreden bir otomobili durdurdu.Otomobilde dedektör köpek "Geçim"in katılımıyla yapılan aramada, salça, ketçap, mayonez ve şampuan kutularının içerisine gizlenmiş vaziyette 600 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Jandarma Köpek Bild Dedektör Köpek Ketçap 

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