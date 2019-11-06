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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Salça poşetine gizlenmiş esrar ele geçirildi - ANTALYA

Salça poşetine gizlenmiş esrar ele geçirildi - ANTALYA

- Salça poşetinin içine gizlenmiş uyuşturucu maddenin çıkartılması Antalya 'da salça poşetine gizlenmiş esrar ele geçirildi - Manavgat ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünde salça poşeti içerisine gizlenmiş 29 gram esrar maddesi ele geçirildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası otobüsteki bir salça poşetinde esrar maddesi ele geçirildi.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu.Ekipler, durumundan şüphelendikleri C.T., isimli yolcunun eşyalarında arama yaptı.C.T'nin yanında taşıdığı salça poşetine gizlenmiş halde 29 gram esrar maddesi ele geçirildi.Şüpheli, emniyet mensuplarınca gözaltına alındı.

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