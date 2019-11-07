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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Salça içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Salça içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

salça poşetinin içinden uyuşturucunun çıkartılması

( ANTALYA ) ANTALYA

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yolcu Otobüsü 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsünden inen C.T.'nin eşyalarının arasında salça içerisine paketlenerek gizlenmiş 29 gram esrar ele geçirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Alanya-Antalya D-400 karayolu sanayi kavşağında yolcu otobüsünden inen C.T. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada poşetteki salça içerisine paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan C.T., hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. (AK-NT-Y)
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