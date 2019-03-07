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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Saksılara zarar veren şüpheli güvenlik kamerasına takıldı - YALOVA

Saksılara zarar veren şüpheli güvenlik kamerasına takıldı - YALOVA

- Olayın güvenlik kamera görüntüsüYALOVA (AA) - Yalova 'nın Çınarcık ilçesinde saksılara zarar veren şüpheli, MOBESE kameralarıyla tespit edildikten sonra yakalandı.İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda korkuluk üzerindeki saksıların gece geç saatlerde kırılması üzerine çalışma başlattı.Bölgede bulunan MOBESE kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saksılara H.D'nin (32) tekme atarak zarar verdiğini belirledi.Arkadaşının evinde gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Korkuluk Akalan Kamera Irak 

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