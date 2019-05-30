Saksağan yavruları için seferber oldular İzle



- Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde yuvalarından düşen Saksağan yavruları kurtarıldı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orkun sokak sakinleri çam ağacından düşen Saksağan yavrularını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yavruları yuvalarına koymak için çalışma başlattı. Merdivenli itfaiye aracı ile yapılan çalışmalarda yavrular çam ağacından düştükleri yuvalarına geri konuldu. (HLD-

