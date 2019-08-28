Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Saklı Şelale' turizme kazandırılıyor - MERSİN

'Saklı Şelale' turizme kazandırılıyor - MERSİN

"Saklı Şelale" turizme kazandırılıyor - MERSİN - Koramşalı saklı şelaleye yaptırılan merdivenlerden görüntü - Şelaleden akan su görüntüsü - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun konuşması - Şelale suyunun akma görüntüsü - Şelaleye gezgin gruplarının gelmesi - Gezginlerin suda yüzmeleri ve flamalarını açmalarından görüntü - Poyraz Gezi grubunun başkanı Ümit Halit Üçyıldız tarafından bağlama çalınması Mersin 'de "Saklı Şelale" turizme kazandırılıyor - Erdemli ilçesinde 2 yıl önce keşfedilen şelaleye yürüyüş yolu inşa edildiMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde, yeni keşfedildiği için "Saklı Şelale" adı verilen ören yeri, turizme kazandırılıyor.İlçenin Koramşalı Mahallesi'ndeki bir vadide 2 yıl önce bulunan şelale için Erdemli Belediyesince çalışma başlatıldı.Belediye ekipleri, görsel şölen sunan ören yerine ulaşımı kolaylaştırmak için vadi içerisinde 100 metre uzunluğunda demir yürüyüş yolu inşa etti.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Saklı Şelale yeni bilinen ve ilk defa gün yüzüne çıkarılan bir yer. Bu yıl doğa gezginlerinin de yürüyüş parkuru içerisinde yer alan şelaleye ulaşım artık daha da kolaylaştı." dedi.
Şelaleyi turizme kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Tollu, ulaşımı daha da kolaylaştıracak yol çalışması ile otopark ve çevre düzenlemelerinin planlandığını aktardı.Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt da yapılan çalışmaları yörenin tanıtımı açısından önemli bulduklarını söyledi.

Bölgede sık sık geziler düzenleyen Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emre Erçelik de şelaleye daha önce yaşlıların ve çocukların giremediğini belirterek yürüyüş yolundan sonra ulaşımın daha da kolaylaştığını dile getirdi.Şelaleyi ilk kez gezme fırsatı bulan çok sayıda kişi de bol bol fotoğraf çektirdi.

Yürüyüş Yolu Bağlama Şelale Yol Çalışması Bulduk 

İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Saç Bandı ve Fuları Bağlama ModelleriSaç Bandı ve Fuları Bağlama Modelleri
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı