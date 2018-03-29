'Saklı cennet', nüfusunun 7 katı kadar turist ağırladı - KIRKLARELİ
"Saklı cennet", nüfusunun 7 katı kadar turist ağırladı - KIRKLARELİ - Longoz Ormanlarından görüntüler - Fatih Dökümhanesinden detaylar - Hamdibey köyü, Dupnisa Mağarası ile Vize ilçesinden genel ve detay görüntüler (arşiv) - Trakya'nın "saklı cenneti" olarak adlandırılan, doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıkan Kırklareli 'yi geçen yıl 2 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti - Son yıllarda Balkan ülkelerinden konuklarının yanı sıra Japon misafirler de ağırlayan kent, İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla günden güne popülaritesini arttırıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Asan: - "Kentimiz, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldeleri, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, Balkan köyleri, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşim yerleriyle dikkati çekiyor" - "Geçen yıl 2 milyon turisti misafir eden Kırklareli , bu yıl 2,5 milyon turisti ağırlamak için hazırlanıyor"KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'nın "saklı cenneti" olarak adlandırılan, doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıkan 356 bin 50 nüfuslu Kırklareli , geçen yıl 2 milyon yerli ve yabancı turist ağırladı.Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı verilerine göre 356 bin 50 nüfuslu kent, kendine has kültürel ve tarihi değerleriyle dikkati çekerken, manzarası ve ulaşım kolaylığı bakımından da önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.Son yıllarda Balkan ülkelerinden konuklarının yanı sıra Japon misafirler de ağırlayan kent, İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla günden güne popülaritesini arttırıyor. Kırklareli , Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında dolaşmak, gün batımı ile oluşan gökkuşağı tonlarını izlemek, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesinde tarihi koklamak ve sakin şehir Vize'de dinlenmek isteyenlerin tatil rotasında yer alıyor.Köftesi, eti, peyniri, süt ve süt ürünleri gibi gastronomi anlamında da adından söz ettiren kent, misafirlerine eşsiz lezzetleri tatma fırsatı da sunuyor. - " Kırklareli anlatılmaz, yaşanılır bir kent"İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli 'nin, güzellikleri görülmeye değer ender yerler arasında olduğunu söyledi.
Son yıllarda kente gelen yerli ve yabancı turist sayısının ciddi artış gösterdiğini belirten Asan, özellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, unutulmayacak bir tatil geçirmek isteyenlerin adresinin Kırklareli olduğunu ifade etti. Kentin tarihi, doğası, lezzetleri ve kültürü ile ön planda olduğunu anlatan Asan, "Kentimiz, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldeleri, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları ile Balkan köyleri, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşim yerleriyle dikkati çekiyor." dedi. Asan, Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Yıldız Dağları eteklerinde keyifli bir yolculuk ile içinde yarasaların gözleneceği Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa'yı gezmek ve lezzetli etinin tadına bakmak isteyenlerin de tatil için Kırklareli 'ni tercih ettiklerini aktardı.Sakin şehir ağında bulunan Vize'de ise Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi ve tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nin bulunduğuna dikkati çeken Asan, "Ziyaretçiler, doğal ve tarihi güzelliklerini gördükten sonra günün yorgunluğu Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldelerinde denizde atılabilir. Kırklareli tatil için çok güzel ve keyifli bir yer. Kırklareli anlatılmaz, yaşanılır bir kent." ifadelerini kullandı. - "Japon turistlerin ilgisini çektik"Asan, geçen yılki ziyaretçi sayısının kent nüfusunun 7 katı kadar olduğunu, Kırklareli 'ne gelen 2 milyon turist arasında Japonların sayısının da azımsanmayacak düzeyde bulunduğunu vurguladı.Özellikle Japon turistleri kent merkezinde misafir ettiklerini aktaran Asan, daha fazla yabancı turist çekebilmek adına çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. 12 ay turist ağırladıklarını belirten Asan, şöyle devam etti:"Geçen yıl 2 milyon turisti misafir eden Kırklareli , bu yıl 2,5 milyon turisti ağırlamak için hazırlanıyor. Yeni yatırımlarla yatak sayımız hızla artıyor. Kırklareli artık dünyaya açılmış durumda. Şu an bölgemiz en çok Balkan ülkelerinden turist ağırlıyor. Japon misafirlerimizi de bölgemizde görmek ve onların ilgisi çekmek bizleri biraz daha heyecanlandırdı. Çalışmalarımıza bu yönde ağırlık verdik."Kente gelen 2 milyon turistin yaklaşık 500 binini yabancıların oluşturduğuna değinen Asan, bu yıl Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı top ve güllelerin yapıldığı Fatih Dökümhanesi, Kıyıkıköy Aya Nikola Manastırı'nda yapılan yatırımlar ile daha fazla yerli ve yabancı turist çekmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.