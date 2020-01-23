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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Saklama kapları içerisinde 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı İzle

Saklama kapları içerisinde 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı İzle

Araçta arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İpekyolu Metamfetamin Polis Ekipleri 

-Saklama kaplarının bulunması
-Saklama kaplarının açılması
-Uyuşturucunun bulunması

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki saklama kaplarının içerisinde 1,5 milyon TL değerinde 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Ocak 2020 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi’nde devriye görevi yaptıkları esnada, şüphe üzerine seyir halinde bulunan 13 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın kasasında bulunan 2 adet poşet içerisindeki 22 adet saklama kapı içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 22 paket halinde toplam 13 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü H.D. ve yolcu F.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
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