Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sakıp Sabancı, vefatının 14. yılında kabri başında anıldı - İSTANBUL Haberi

Sakıp Sabancı, vefatının 14. yılında kabri başında anıldı - İSTANBUL Haberi

- Sakıp Sabancı'nın kabri başında yapılan tören - Törenden detaylarSakıp Sabancı, vefatının 14. yılında kabri başında anıldı - Sabancı Holding Genel Sekreteri Bozfakıoğlu: - "Sakıp Bey aradan yıllar geçse de güler yüzüyle sosyal yönleriyle başarılarıyla ve vizyonuyla hatırlanıyor. Gönüllerdeki yerini ise her zaman koruyor"İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding'in 14 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, kabri başında yapılan törenle anıldı.Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene merhumun eşi Türkan Sabancı, kızları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Dilek Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı ile Sabancı Topluluğu yöneticileri, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ve Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrenciler katıldı.
Sabancı Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfakıoğlu, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:"Sakıp Bey aradan yıllar geçse de güler yüzüyle sosyal yönleriyle ve başarılarıyla ve vizyonuyla hatırlanıyor. Gönüllerdeki yerini ise her zaman koruyor. Çünkü o da herkese gönlünü açtı. Kurduğu şirketlerden, sosyal projelere yüreğindeki insan sevgisiyle hareket etti. Halkıyla hep yakın oldu. Etrafındaki herkesle ilişki kurmaya ve herkesten bir şeyler öğrenmeye çabaladı. Aradan geçen yıllara rağmen halen 'Sakıp Ağa' olarak anılması da çok yönlü kişiliği, başarılı bir iş adamı olmasının, ötesinde tevazu, samimiyeti ve insan sevgisinden geliyor."Sakıp Sabancı'nın 38 yıl Sabancı Topluluğu'na liderlik yaptığı ifade eden Bozfakıoğlu, "Bu uzun zaman diliminde, değişen şartlara uyum sağlayarak topluluğa yön verdi. Hayat görüşü; değişimi zamanında görmek, değişen şartlara uymak, özgün olmaktı. 'Değişen bir toplumda, gelişen bir ekonomide, değişimi gören, yeniliklerde öncülük edebilenler hep başarılı olur' derdi. Bu anlayışla Sabancı Topluluğu'nun sadece iş değil her alanda öncü bir kuruluş haline gelmesine liderlik etti. Biz de bugün 'Yeni Neslin Sabancısını' inşa ederken, değişimi fırsat olarak görüyoruz. Sabancı Topluluğu olarak, üretmekten asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Sakıp Bey'in hatırasına yakışır şekilde, Sabancı adına ve ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Anma töreni, Kur'an - ı Kerim'in ve duaların okunmasının ardından sona erdi.

Sosyal Proje Samimiyet Tevazu Şili Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı