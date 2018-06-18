'Sakin kent Uzundere' yabancı ekstrem sporcularının gözdesi oldu - ERZURUM İzle
"Sakin kent Uzundere" yabancı ekstrem sporcularının gözdesi oldu - ERZURUM - Go Pro ile çekilen görüntüler - Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy'un konuşması - Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın konuşması"Sakin kent Uzundere" yabancı ekstrem sporcularının gözdesi oldu - Erzurum 'un Uzundere ilçesinde turizme ivme kazandırmak amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 13 ekstrem sporcusu, ilçede daha önce belirlenen yüksek sıradağlardan serbest uçuş ve paraşütle atlama yaptı - Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak: - "Normalde 3 atlayış noktasıyla başlayan bu süreç iki günde 12 atlayış noktasına kadar arttı ki Türkiye'de 12 atlayış noktası henüz yok. Burayı biraz daha araştırırsam muhtemelen 30 - 40 yeni atlayış noktası çıkacağız. Yani burası Türkiye'nin ekstrem köyü olma yolunda çok hızlı ilerliyor"ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum 'un Uzundere ilçesinde turizme ivme kazandırmak amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 13 ekstrem sporcusu, ilçede daha önce belirlenen yüksek sıradağlardan serbest uçuş (wingusuit) ve paraşütle atlama (base jumping) yaptı.Kent merkezine 87 kilometre mesafede olan ve Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere, su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor.Üç bin yıllık tarihi, Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedigöller'i, köprüleri, tarihi kilise ve yaylalarıyla dikkati çeken ilçe, yüksek sıradağlarıyla da son zamanlarda ekstrem sporcularının ilgisiyle karşılaşıyor.Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Uzundere Belediyesinin desteğiyle daha önce belirlenen rotalara gelen usta sporcular, hem ilk defa geldikleri ilçede serbest uçuş ve paraşütle atlama yaptı hem de ilçenin turizm potansiyeline katkı sağladı. - "Dünyada büyük bir kitle var"Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede var olan turizm potansiyelini çeşitlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Uzundere'nin birçok turizm türüne ev sahipliği yaptığını belirten Özsoy, ilçenin turizm alanında daha çok gelişmesi için çeşitli kurumlardan destek aldıklarını ifade etti. Özsoy, turizmi deniz, kum, güneş üçlüsünden çıkarmak için ilçede var olan potansiyeli değerlendirmek istediklerini dile getirerek "Çünkü dünyada büyük bir kitle var ve istiyorlar ki adrenalini yüksek olan, bakir alanlarda spor imkanı olsun." dedi. Bu konuda yöre gençlerinin büyük isteklerin olduğunu anlatan Özsoy, şöyle konuştu:"Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden de çalışmalarımız devam edecek. Cengiz Koçak hocamızın da dünya sporları olan hakimiyeti sayesinde ilçemizi çok ileriye doğru götürecektir. Bu anlamda Cengiz hocamız keşif gezileri yaptı ve rotaları buldu. Onunla planladığımız unsurlardan biri de Uzundere'de yaptığımız buz tırmanışı festivalinin öncesinde veya aynı anda böyle çalışmalara devam edeceğiz. İstiyoruz ki burada ekstrem sporları yılın 12 ayına yayılsın ve dünyanın önemli varış alanı olsun." - "Türkiye'de 12 atlayış noktası henüz yok"Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak da Türkiye'deki ekstrem sporlarına Uzundere'nin önemli bir aday olduğunu aktardı.Koçak, bu rotaları belirlemek ve yeni yerle bulmak amacıyla Türkiye'yi dolaştığını belirterek şunları söyledi:"Burada 100 metre içinde 3 - 4 atlama noktası bulduktan sonra buranın imkanlarını anlamak için 7 ülkeden 13 arkadaşımı davet ettim, geldiler ve burada atlayışlar yaptık. Normalde 3 atlayış noktasıyla başlayan bu süreç iki günde 12 atlayış noktasına kadar arttı ki Türkiye'de 12 atlayış noktası henüz yok. Burayı biraz daha araştırırsam muhtemelen 30 - 40 yeni atlayış noktası çıkacağız. Yani burası Türkiye'nin ekstrem köyü olma yolunda çok hızlı ilerliyor."Koçak, ilçenin birçok sporun yapılmasına imkan verdiğine işaret ederek şöyle devam etti:"Yapılan bütün bu sporların noktalarını ve Uzundere'nin ekstrem sporu tarafını 'Dadaş Forever' yani 'Daima Dadaş' ismiyle markalaştırmak gibi bir derdimiz var. Aynı zamanda burası için başka planlarımız da yavaş yavaş oluşmaya başladı ve kısmetse 6 ay sonra çok daha büyük şeyler olması için çocuklara ve gençlere ilham vermek amacıyla elimizden geleni yapacağız." - "Burası kendi markasını oluşturdu"Diğer ülkelerden gelen sporcuların da ilçenin doğasına büyük ilgi gösterdiğine dikkati çeken Koçak, şunları kaydetti:"Ben onlara burayı anlattığım zaman abarttığımı düşünüyordum ancak onlar burayı başka atlayış yaptıkları ülkelere benzettiler. Daha önce söylediğim gibi buradan çok memnun kaldılar. Çünkü ben bu insanları buraya gelmeleri için ikna etmeye çalışmıştım. Buraya gelen 13 kişinin de kafasında burası kendi markasını oluşturdu."