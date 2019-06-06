Sakin Kent’te adım atacak yer yok

-Akyaka girişi trafik kuyruk

-vatandaş röportajları

-gezi teknesi detay

-sahil ve kitesorf yapanlar detay

-Akyaka Sahili detay



( MUĞLA )- Sakin Kent unvanlı Ula’nın 3 bin nüfuslu Akyaka Mahallesi 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde günlük 40 bin araca ev sahipliği yaparken, sahilde koylarda adım atacak yer kalmadı MUĞLA



- 9 Günlük Ramazan Bayramı tatilinde günübirlik yerli turistin en fazla tercih ettiği belde Akyaka oldu. Denizli, İzmir ve Aydın’dan günübirlik tatil için sabah erken saatlerde araçları ile yola çıkan vatandaşlar öğleye doğru ancak denize ulaşabiliyor. Sakin Kent unvanlı 3 bin nüfuslu Akyaka Mahallesine günlük araç giriş sayısı 40 bine dayandı. Akyaka sahilinde yer bulamayan tatilciler, rotayı Akbük sahiline çeviriyor. Bayram tatillerinde nüfusu 100 bine dayanan Akyaka sahilinde adım atacak yer kalmadı. Öğle saatlerinde Akyaka girişinde hala araçlar uzun konvoylar oluştururken, gelen vatandaşlar uzun süre Akyaka girişinde araç içinde beklemekten şikayetçi. “Keşke gelmeseydik’ diyen vatandaşlar kadar, Akyaka’yı tatil sonunda temiz bırakılması konusunda uyaran vatandaşlar da var. Tatilci bir bayan, “Akyaka’da tatillerini yapan bizler lütfen giderken çöplerimizi bırakmayalım. Burada yaşayan insanların da temiz havaya, canlıların da temiz doğaya ihtiyacı var” dedi.

Akyaka’da alternatif turizm olarak Kitesorf sporunu yapanlar ise Akçapınar sahilinin semalarını renkli paraşütlerle süsledi. Yüzlerce Kitesorf tutkunu sığ sahili ve rüzgârı nedeniyle gün boyu su üzerinde kalabiliyor. Akyaka’da tatilcilerin en fazla rağbet ettiği etkinliklerden birisi de Kadın azmağında tekne turuna çıkmak. Azmak çıkışında bulunan tekneciler gün boyu yarım saatlik tekne turlarını vatandaşlara sunarken, Azmak çevresinde yürüyüş yapan tatilciler ise temiz ve doğa ile iç içe bir tatilin tadını çıkarıyor.

