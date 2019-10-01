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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Sakatlanan atı ölüme terk ettiler İzle

Sakatlanan atı ölüme terk ettiler İzle

Bacağı kesik olan ata detaylar

Para Cezası Jandarma Karakolu Jandarma Eri Yerel Gazete Yazılı Açıklama 

-Talihsiz hayvana jandarma eri ve vatandaşların su vermesine detaylar
-Talihsiz atı teslim almaya gelen özel at taşıma aracına detaylar
-Talihsiz atın araca bindirilmesine detaylar
-Araç yetkilisi ile röportaj
-Aracın hareket etmesi ve gidişine detaylar
-Ayvalıklı gazeteci Hüsnü Evren’in açıklamaları
-İzmir’e götürülen Yaralı atın burada araçtan indirilmesine ve yeni hayatına ilk adımlarını atmasına detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bacağının bağlı olduğu ip tarafından kesilmesi sonrasında sakat kalan at, sahipleri tarafından ölüme terk edildi. Günlerce aç ve susuz kalan talihsiz hayvanı, jandarma erleri ve duyarlı vatandaşlar hayata döndürdü.Ayvalık’ın Altınova Mahallesinde dişi bir at, ayağına bağlanan bir ipin bileğin üzerinden ayağını kesmesinin ardından sakatlanıp, sahipleri tarafından Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan boş bir araziye salınarak, adeta ölüme terk edildi. Günlerdir aç ve susuz bitkin yatarken vatandaşların ve hemen yakındaki jandarma karakolundaki askerlerin dikkatini çekti. Önce ayağındaki iplerden kurtuldu, sonrada düzenli suyunu içmeye başlayınca ayaklanan at sağ ön ayağı muhtemelen kangren olması nedeniyle basamayınca yol boyundaki otlardan beslenmeye başladı.
Durumu Ayvalıklı yerel gazeteci Hüsnü Evren’in sosyal medyadaki hesabından öğrenen duyarlı vatandaşlar konunun resmi makamlara ulaşmasını sağladı. Kaderine terk edilen talihsiz hayvana Altınova Jandarma Komutanlığı bünyesindeki erler de yiyecek ve su getirerek sahip çıktı. Hayvanın varlığından haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent de, yaralı atın fotoğrafını binlerce üyesi olan AHBAP Grubu’nda paylaşarak Balıkesir ve Bandırma’daki üyelerin konuyla ilgilenmelerini istediği öğrenildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gazeteci Hüsnü Evren, sahipleri tarafından azad edilen atı terk edenlerin Kabahatler Kanunu’na göre bin 760 lira para cezasına çarptırılmasının söz konusu olduğunu kaydederek, “Zavallı hayvanı; sadece koruma derneği adı altında gelen resmi yetkililere teslim etme konusunda kararlıydık. Aksi takdirde, dolaylı olarak bazı art niyetli sucuk yapan at tacirlerine bu hayvanın teslim edilmesine gönlümüz razı olamazdı. Bugün İzmir’den Sibel Hanım aradı ve bir araç göndererek talihsiz hayvanı teslim aldı. Bundan sonra bacağı sakat olan at İzmir’i Kemalpaşa ilçesindeki tedavi merkezinde tedavi edilecek ve orada yaşamını sürdürecek” diye konuştu.
Talihsiz hayvanın yardımına Haluk Levent’in AHBAP Grubu koştuÖte yandan ünlü rock sanatçısı Haluk Levent’in Twitter’deki AHBAP Grubu’nun Balıkesir Gönüllüleri de gruplarında yaptıkları yazılı açıklamada, “Bizler Haluk Levent’in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği’ne bağlı Ahbap Balıkesir gönüllüleriyiz. 28 Eylül 2019 cumartesi gecesi Twitter üzerinden Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde tek başına günlerdir yaralı bir halde yatmakta olan atın fotoğrafı ulaştırıldı. Başkanımız Haluk Levent bu fotoğrafı görünce Bandırma ve Balıkesir Ahbap'ları olarak bizlere görev verdi. Dün sabah oraya hemen Ayvalıkta bulunan bir arkadaşımızı gönderdik.” ifadelerini kullandılar.
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