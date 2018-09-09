Sakarya Zaferi'nin 97. yıl dönümüne özel şafak yürüyüşü İzle

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( ANKARA )- Sakarya Zaferi Polatlı'da coşkuyla kutlanıldı ANKARA



- Sakarya Zaferi yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlere saygı nöbeti tutuldu ve ardından Duatepe'ye çıkıldı. Emekli Albay Kadim Koç, "Başkomutan ve yanındaki karargah subayları bugün Duatepe'nin taarruzunu planladıkları gündür bugün. Bizler de bugün Duatepe'ye çıkarak burada hayatını kaybetmiş 81 şehidimizin anısına bu etkinliği düzenledik" dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk tarafından çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Melhame-i Kübra ifadesi ile anılan, Türk Kurtuluş Savaşı'nın mühim bir muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası sayılır. Savaş, 22 gün ve gece sürerek 100 kilometre uzunluğunda bir alanda cereyan etti. Yunanlar için geri çekilmek haricinde başka bir seçenek kalmadı. Mustafa Kemal Atatürk ünlü "Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz" sözünü bu savaşa atfen TBMM'de söylemiştir. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında her yıl 13 Eylül'de Polatlı'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl Sakarya Zaferi'nin 97'nci yıl dönümünde ilk defa kamp düzenlendi ve gece "şehitlere saygı nöbeti" tutuldu. Ardından Duatepe'ye şafak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yüzlerce kişi elinde meşaleler, başında ay yıldızlı kalpaklarla yürüyüşe katıldı.

Tuttukları saygı nöbeti ile şehitlere olan vefa borcunu ödemeye çalıştıklarını dile getiren Fatih Talay, Duatepe'nin Türk'ün makus talihini değiştiren ve Türk'ün taarruza geçtiği tepe olduğunu anımsattı. "Duatepe'nin taarruzunu planladıkları gün" Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü ve Polatlı Tarih Kültür Araştırmalar Dernek Başkanı emekli Albay Kadim Koç, dün Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, Atatürk'ün huzuruna çıkıp minnet ve şükran duygularını ilettiklerini kaydetti.

Meşaleli yürüyüşle Duatepe'ye çıktıklarını anlatan Koç, "Başkomutan ve yanındaki karargah subayları bugün Duatepe'nin taarruzunu planladıkları gündür bugün. Bizler de bugün Duatepe'ye çıkarak burada hayatını kaybetmiş 81 şehidimizin anısına bu etkinliği düzenledik. Bu etkinlikler Polatlı'da bir hafta boyunca devam edecek, 13 Eylül günü de devlet töreniyle sonlandırılacak" şeklinde konuştu.



