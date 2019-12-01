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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü Haberi

Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü Haberi

-Yağan kardan görüntüler

( SAKARYA ) SAKARYA

Karya Yağan 


- Sakarya'da etkili olan kar sebebiyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Sakarya’ya mevsimin ilk karı yağdı. Hendek ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Türkiye'nin en güzel on yaylası arasında gösterilen çiğdem yaylasında yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde uyandıklarında beyaz örtü ile karşılaştılar. Yağan karı gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntülediler. Mevsimlerin kurak geçtiğini belirten vatandaşlar yağan karın kendilerini sevindirdiğini belirttiler. (MK-
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