Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü Haberi



- Sakarya'da etkili olan kar sebebiyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Sakarya’ya mevsimin ilk karı yağdı. Hendek ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Türkiye'nin en güzel on yaylası arasında gösterilen çiğdem yaylasında yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde uyandıklarında beyaz örtü ile karşılaştılar. Yağan karı gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntülediler. Mevsimlerin kurak geçtiğini belirten vatandaşlar yağan karın kendilerini sevindirdiğini belirttiler. (MK-



loading...