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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sakarya'nın en büyük Külliyesi Şeyh Edebali Camii ibadete açıldı Haberi

Sakarya'nın en büyük Külliyesi Şeyh Edebali Camii ibadete açıldı Haberi

ŞEYH EDEBALİ CAMİ DIŞTAN DETAY

Cenaze Kütüphane Kapalı Alan Ethan Konferans 

-CAMİ YAPILMAYAN KISIMLARI DETAY
-CAMİ İÇİ VE CEMAAT DETAY
-VATANDAŞLARIN CAMİDEN ÇIKMASI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya'nın Yenikent bölgesine yapılan ve ilin en büyük külliyesi olarak gösterilen Şeyh Edebali Cami'nin 1000 metrekarelik alanı ibarede açıldı. Sakarya tarihinde inşa edilen en büyük cami olma özelliği olan, Adapazarı ilçesi Yenikent bölgesi 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği yanında bulunan Şeyh Edebali Camii'nde namaz kılınmaya başlandı. 2012 yılında temeli atılan 5 bin kapalı alan 5 bin açık alan olmak üzere 10 bin cemaat kapasiteli Şeyh Edebali Camii’nin yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Bir kısmı tamamlanan caminin bin metrekaresi ibadete açıldı. 12 bin metrekare üzerine inşa edilen Şeyh Edebali Caminde ise İmam olarak Bahattin Apaydın görev yaptığı belirtildi. Şehrin en büyük külliyesi olarak görülen cami tamamlandığında 10 bin kişilik namaz kılma yeri, kuran eğitimi bölümleri, konferans salonları, kütüphaneler, 250 araçlık kapalı otopark, yemekhane, kafeterya, kreş, spor salonu, hanımlara özel bölümler, ihtiyaca göre duş mekanları, cenaze hizmetlerinin verildiği mekan ve morg bulunacak. Cami tamamlandığında şehrin en büyük ibadethanesi olacağı belirtildi.
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