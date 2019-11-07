Sakarya merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 11 gözaltı - SAKARYA
- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması Sakarya merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 11 gözaltıSAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 4 ilde araç alım - satımında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, araç alım - satımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapılırken, Başsavcılıkça dolandırıcılık şebekesine yönelik 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Sakarya , Bolu, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri ve firari zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.
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