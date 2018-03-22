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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya merkezli 'Çiftlik Bank' soruşturması - 2 zanlı tutuklandı - SAKARYA

Sakarya merkezli 'Çiftlik Bank' soruşturması - 2 zanlı tutuklandı - SAKARYA

Sakarya merkezli "Çiftlik Bank" soruşturması - 2 zanlı tutuklandı - SAKARYA - Sakarya merkezli "Çiftlik Bank" soruşturması - Şüphelilerin emniyet çıkışı Sakarya merkezli "Çiftlik Bank" soruşturması - İstanbul ve Bursa'da yakalanarak Sakarya 'ya getirilen şirketin yönetim kurulu üyesi ile firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi tutuklandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul ve Bursa'da yakalanarak Sakarya 'ya getirilen şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. ve firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi H.A. tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Bursa'da şirketin yönetim kurulu üyesi olan S.Y. ve firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi H.A. yakalandı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Karya Akalan Gesi 

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