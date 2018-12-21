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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sakarya merkezli 7 ilde 'change oto' operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya merkezli 7 ilde 'change oto' operasyonu: 4 tutuklama

Adliyeden detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

Karya Akalan Lüks Otomobil 


- Sakarya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda lüks otomobillerin şasi numaralarını değiştiren ve 17 araçla yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya ve yurt genelinde perte çıkan lüks otomobillerin motor ve şasi numaralarını aynı marka araçlarla değiştirdiği bilgisine ulaşan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 ilde operasyon düzenlendi.
Sakarya'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Bursa, Düzce ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar başlatan ekipler, araç dolandırıcılarının peşine düştü. Operasyonlar kapsamında Sakarya'da 17 araçla yakalanıp gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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