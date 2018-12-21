Sakarya merkezli 7 ilde 'change oto' operasyonu: 4 tutuklama



- Sakarya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda lüks otomobillerin şasi numaralarını değiştiren ve 17 araçla yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya ve yurt genelinde perte çıkan lüks otomobillerin motor ve şasi numaralarını aynı marka araçlarla değiştirdiği bilgisine ulaşan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 ilde operasyon düzenlendi.

Sakarya'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Bursa, Düzce ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar başlatan ekipler, araç dolandırıcılarının peşine düştü. Operasyonlar kapsamında Sakarya'da 17 araçla yakalanıp gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

