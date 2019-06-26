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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 58 asker erken terhis oldu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 58 asker erken terhis oldu

askerlerin gelişleri detay

Bedelli Askerlik Jandarma Askerlik Sistemi Helal Erken Terhis 

-jandarma bayrak ve asker detay
-askerlerin ailelerine sarılışı detay
-terhis kağıtlarının dağıtılması detay
-açıklamalar

( SAKARYA )- Erken terhis olan askerlerin mutluluğu gözlerinden okundu- Jandarma Onbaşı İbrahim Ziyagil: “İhtiyaç anında tekrar yapmaya hazırız” SAKARYA

- Askerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi ile yayımlanan karar sonrasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığ'ında görevli 58 asker erken terhis oldu. Askerlerin mutluluğu gözlerinden okunduğu görüldü.
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 58 asker, terhis belgelerinin imzalanmasının vatani borcunu ödeyerek terhis oldu. Terhis işlemleri tamamlanan askerler komutanları ile vedalaştıktan sonra terhis belgesini alarak görevini tamamladı. Erken terhis olmanın mutluluğu gözlerinden okunan askerlerin bir kısmını akrabaları tarafından askeriyenin nizamiye kapısından alındı. Şafak dün akşam 65’idi, bugün terhis oluyoruz 10 aydır vatani görevini devam ettiren ve terhis olan 22 yaşındaki Jandarma Er Berke Tarkancı, “Şafak dün akşam 65’idi bugün terhis oluyoruz. Biz 10 aydır zaten vatani görevimizi istekli bir şekilde yerine getiriyorduk. Vatani görevimizi yapmaktan mutlu, gururlu ve onurluyduk. Fakat yeni yasa ile birlikte ailelerimize biraz daha erken kavuştuk. Bunun için mutluyuz, huzurluyuz. Vatanımıza hizmet ettiğimiz için de onurluyuz, gururluyuz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun” dedi.
İhtiyaç anında tekrar yapmaya hazırız Terhis olan Jandarma Onbaşı İbrahim Ziyagil ise, ihtiyaç anında vatani görevini tekrar yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Yeni düzenleme güzel. Asker fazlalığını giderecek güzel sistem. 10 aydır askerim, biz bu yasayı daha erken bekliyorduk ama 50 gün kala olması da güzel oldu. 50 günüm kalmıştı askerliğimin bitmesine. Sakarya olsun, Hakkari, Tekirdağ olsun vatan bize nerede ihtiyaç duyduysa orada askerliğimizi yaptık. Şanımızla, şerefimizle gurur duyuyoruz. 10 ayda, 12 ayda, 6 ayda yapsak vatan borcu. Bütün milletimiz bizlere haklarını helal etsin, bizde helal ediyoruz. İhtiyaç anında tekrar yapmaya hazırız” diye konuştu.
(OK-BC
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