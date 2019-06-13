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( SAKARYA ) Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya: "Sakarya’da dilencilere geçit verilmeyecek"- Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya: “Şehrin sokaklarında dilencileri azaltmak aynı zamanda genel suç sayımızda da azalmalara neden olacağını düşünüyoruz” SAKARYA



- Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sokaklarda dilencilerin azaltılmasıyla birlikte genel suç sayısında azalmalara neden olacağını düşündüklerini söyledi.



Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, belediyelerin zabıta müdürleri ve emniyet personelleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda Kaya, Sakarya’da gittikçe sayıları artan dilencilere geçit vermeyeceklerini, gerekiyorsa devriye hizmetlerini devreye sokacaklarını belirtti.

“Buna biz azimli, kararlıyız” Emniyet Müdürü Fatih Kaya yaptığı açıklamada, “Bizim bu yıl itibari ile başlatmış olduğumuz suç ile sinerjik mücadele projesi var. Bu projeyi biz bu sene başından uygulamaya koyduk ve çok önemli başarılar elde ettik. Bugün ki toplantımızın amacı, şehrimizde görülen dilenci ve dilencilik hareketlenmelerine son vermek. Bu kapsamda biz istiyoruzki Sakaryamızın huzur ve barış adası olma yönünde konumu çok güçlensin, Sakarya denince akla huzur, barış kenti kavramları yerleşsin ve şehrimiz gece-gündüz huzur iklimine kavuşsun. Bu nedenle zabıtamız ile bir işbirliği yapmak üzere toplandık. Hedefimiz, şehrimizde hiçbir yerde hiçbir zaman dilenci görmemek. Dilenci çocuk veya yaşı büyük kişi kolay para kazanma yöntemini gördüğünde başka suçları da işleme eğilimi artıyor. En azından utancı kalmıyor, dilenerek alıyorsa çalarakta almayı öğreniyor. Veya bir çocuğa yönelik tehdit ve tehlikeler de artıyor. Gerekiyorsa hangi kurumsa hiç önemli değil özel, tüzel, gerçek kişilik herkesten katkı isteyeceğiz, her kurumla iş birliği yapacağız nihai hedefimiz Sakarya sokaklarında bir tane olsun dilenci bırakmamak. Buna biz azimli, kararlıyız” dedi.

“Cuma saati itibari ile başlatalım” Kaya sözlerinin devamında, “Görev planlamaları yapacağız, herkes hat safhada maksimum seviyede personelini sahaya sürecek. Gerekirse devriye tutacağız, devriye hizmetlerinde bulunacağız. Gerekirse şok uygulamalarla biz bu işe hevesli olanların hevesini kursağında bırakacağız. Gördüğümüz zaman gerçekten muhtaçsa da o ihtiyacı en iyi seviye de, en yüksek seviyede gidereceğiz. Şehrin sokaklarında dilencileri azaltmak aynı zamanda genel suç sayımızda da azalmalara neden olacağını düşünüyoruz. Ben bu projenin suçla sinerjik mücadele kapsamında çok katkıda bulunacağına inanıyorum. Hiç dilenmeye gerek kalmayacak bir toplum haline inşallah evirilmeyi ve bunla da örnek olmayı ilimiz olarak düşündük ve bunun için komple bir irade sergileme adına startını vermiş olduk. İnşallah yarın Cuma günü güzel bir planlama ile Cuma saati itibari ile başlatalım” diye konuştu.

“Hiç kimse polisliğe soyunmasın” Şehirde yabancı uyruklarla gençler arasında çeşitli provokasyonların olduğunu belirten Fatih Kaya, “Son günlerde ilimizde yaşayan yabancılarla alakalı da çeşitli provokasyonların olduğunu görüyoruz. Bu konuda da biz asayişi temin yönünde elimizden gelen bütün gayretleri sarf ediyoruz. Ama gerçek olmayan söylentiler ile yabancılara karşı bir şiddet organizasyonu meyillinde olan bazı gruplar var lütfen halkımız, insanlarımız bu galeyanlara gelmesin. Çünkü biz gereğini yapıyoruz, eğer bir suç görmüşlerse hemen polis imdat hatlarımızı arasınlar, 24 saat hizmete açık hatlarımız, biz gereğini yaparız. Hiç kimse polisliğe soyunmasın, tehlikeli yönlere gider. Başka konulara evrilir” şeklinde konuştu.

(RŞ-

