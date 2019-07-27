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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sakarya’daki kazalar kameraya yansıdı

Sakarya’daki kazalar kameraya yansıdı

KGYS'YE YANSIYAN KAZALAR DETAY

( SAKARYA )- Kazaların kural ihlalinden olduğu kameralarda görülüyor SAKARYA

Kural İhlali Karya Kamera 


- Sakarya’da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde kazaların kural ihlalinden olduğu görülüyor. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde farklı kavşak ve yollarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. 2019 yılı Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen trafik kazaları saniye saniye görüntülendi. Meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.
Gerçekleşen trafik kazalarında büyük oranda maddi hasar meydana geldi. (RŞ-
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