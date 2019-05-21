Sakarya’da trafik kazası: 2’si çocuk 10 yaralı Video

-YARALILAR DETAY

-OLAY YERİ DETAY



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Kaza, Hendek ilçesi D-100 karayolu üzeri Akova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.A., idaresindeki 34 ZT 6547 plakalı otomobil ile 81 DJ 202 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araçta kullanılmaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü U.A., ile araçlarda bulunan yolcular F.K., M.K., S.K., E.K., B.K., Y.K., M.K. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Hendek İlçe Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıkarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

