Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 2 Tevratla birlikte 4 kişi gözaltına alındı

-İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TABELASI DETAY



( SAKARYA )- Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı SAKARYA



- Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen ve İbranice yazılı Tevrat ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Sapanca ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Ekipler şüpheli 54 E 5254 plakalı aracın yanında bekleyen T.O., K.Ç., H.G. ve S.S. isimli şahsıları durdurdu. Şahısların üst aramasında K.Ç. isimli şahsın üzerinde 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı Tevrat kitabı ele geçirilerek Müze Müdürlüğüne gönderdi. Şahısların kullandığı ve T.O. adına kayıtlı otomobilde yapılan detaylı arama sonrası aracın arka koltuğunda 1 adet uzun namlulu yivli silah da ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak T.O. ve K.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.G. ve S.S., isimli şahıslar ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (RŞ-BCT

