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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya’da tabuttan ceset değil, bonzai çıktı İzle

Sakarya’da tabuttan ceset değil, bonzai çıktı İzle

Jandarmanın operasyonu

( SAKARYA )- Tabutun içerisine zulalanmış 10 kilo 200 gram bonzai ele geçirildi: 2 gözaltı SAKARYA

Jandarma Uyuşturucu Bonzai Narkotik Cep Telefonu 


- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tabutun içerisine zulalanmış şekilde 10 kilo 200 gram bonzai ele geçirilirken, konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir duyumu değerlendiren Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Kom Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri gece saat 01.00 sıralarında Adapazarı Abalı Mahallesi Bostancı Caddesinde Cami yanında bulunan kullanılmayan lojmanda arama yaptı. Tabuttan ceset değil; bonzai çıktı Yapılan arama neticesinde Lojmana ait bir odada bulunan tabut içerisinde bez altında, 9 poşet, tabut altındaki toprak altında zulalanmış 11 poşet olmak üzere toplamda 20 poşet 10 kilo 200 gram uyuşturucu bonzai maddesi bulundu. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda ise; 1 adet hassas teraziye, 1 adet kamera kayıt cihazına, 1 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Akıllara durgunluk veren olayda 2 gözaltı Olayın şüphelileri S.G. isimli kadın ve Ö.G. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup, Jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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