Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü



- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olay, Akyazı ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Turhan isimli bir kişi sanayi sitesi içerisinde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın mermi yağmuruna tuttuğu Cihat Turhan başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerini güvenlik çemberiyle kapatan polis ekipleri, delil çalışması yapıyor. Olay yerinde 7 boş kovan bulan ekipler konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

